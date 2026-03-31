Беру овсянку и яблоки — на выходе обалденный кулич и никаких калорий! Нежный, ароматный, полезный. Пальчики оближешь

Честно, когда я впервые попробовал этот кулич, не поверил, что он диетический. Воздушный, нежный, с яблочным ароматом — он ничем не уступает классическому. Но при этом — никакой муки, никакого сахара.

Что понадобится для кулича

Для основы: 130 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 200 г яблок (натереть на крупной терке), 150 г обезжиренного кефира, столовая ложка меда.

Для заливки: 250 г яблок, 50 г обезжиренного кефира, 50 г обезжиренного молока, яйцо, столовая ложка меда.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 190 °C. Форму для выпечки (диаметром 21 см) смазываю маслом или застилаю пергаментом. Для основы смешиваю овсяные хлопья, натертые яблоки, кефир и мед.

Оставляю на 10 минут, чтобы хлопья набухли. Выкладываю основу в форму, разравниваю. Выпекаю 10 минут при 190 °C. Пока основа печется, готовлю заливку.

Яблоки нарезаю, прогреваю в микроволновке 3 минуты до мягкости, превращаю в пюре. Добавляю кефир, молоко, яйцо и мед, взбиваю до однородности.

Достаю форму с основой, заливаю яблочной массой. Уменьшаю температуру до 180 °C и выпекаю еще 20–25 минут до золотистого цвета.

Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Даю куличу немного остыть в форме, затем вынимаю. Подаю теплым или холодным.

Дмитрий Демичев
