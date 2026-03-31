«Парадокс успеха»: коуч ответила, почему руководители берут паузу в карьере

Руководители зачастую делают паузу в своей карьере из-за накопленного выгорания, заявила NEWS.ru коуч, психолог Милана Орехова. По ее словам, управленцы чувствуют эмоциональное истощение на фоне груза ответственности и постоянного стресса.

Еще недавно карьерная траектория топ-менеджера выглядела как линейный рост: больше ответственности, выше доход, шире зона влияния. Сегодня все чаще наблюдается обратное движение. Руководители уходят из корпораций, снижают нагрузку, меняют роли или сознательно выбирают менее статусные позиции. С точки зрения психологии, речь идет не о слабости, а о накопленном выгорании. По данным исследований, около 76% сотрудников хотя бы раз сталкивались с его симптомами, а среди управленцев этот показатель выше из-за постоянного давления, необходимости принимать решения в условиях неопределенности и высокой ответственности за других людей, — поделилась Орехова.

Она подчеркнула, что цифровая среда усиливает оказываемое давление. По словам Ореховой, постоянная доступность, контроль и высокая скорость коммуникаций не дают возможности отдохнуть, из-за чего даже высокий доход не снижает уровня стресса. Таким образом, пояснила коуч, люди предпочитают должности и проекты с большей свободой или делают паузу в карьере.

Ключевая проблема «достигаторов» в том, что их мотивация долгое время держалась на внешних маркерах: статус, деньги, признание. Но при достижении этих целей внутреннее удовлетворение возникает не всегда. Тут появляется так называемый «парадокс успеха»: человек достигает всего, к чему стремился, но не чувствует смысла продолжать, особенно в том же темпе. Для рынка труда это означает серьезный сдвиг. Компании теряют опытных управленцев и вынуждены пересматривать подходы к удержанию: снижать уровень перегрузки, развивать гибкие форматы работы, инвестировать в психологическое благополучие сотрудников, — резюмировала Орехова.

