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05 июля 2026 в 20:45

Беру молодые кабачки и немного фарша — получаются сочные лодочки под сырной корочкой: хоть на ужин, хоть на праздничный стол

Фото: D-NEWS.ru
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Летом кабачки долго не задерживаются на кухне. Пока они молодые, с тонкой кожицей и нежной мякотью, чаще всего готовлю именно такие лодочки. Они получаются сочными, ароматными и легко заменяют полноценный ужин, а выглядят настолько аппетитно, что их не стыдно поставить и на праздничный стол.

Особый вкус блюду придают нежная куриная начинка, чеснок и расплавленный сыр. Пока кабачки запекаются, мясо пропитывается соком овощей, а сверху появляется румяная золотистая корочка, от которой невозможно отказаться.

Для приготовления понадобится: молодые кабачки — 2 шт., куриный фарш — 250 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, сметана — 2 ст. л., твердый сыр — 80 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — 1 ст. л.

Кабачки разрежьте вдоль пополам и аккуратно выньте часть мякоти ложкой, оставив стенки толщиной около 1 см. Мякоть мелко нарежьте. Лук измельчите и слегка обжарьте на растительном масле до прозрачности, затем добавьте куриный фарш и готовьте 3–4 минуты, разбивая комочки.

Положите чеснок, нарезанную мякоть кабачков, сметану, соль и перец, перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты. Наполните получившейся начинкой лодочки, выложите их в форму для запекания и сверху щедро посыпьте натертым сыром. Запекайте при 180 °C около 30 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр не покроется аппетитной золотистой корочкой.

Личный опыт

Я всегда выбираю именно молодые кабачки — их не нужно очищать от кожуры, а мякоть остается плотной и не превращается в кашу. Если после запекания дать лодочкам постоять 5 минут, начинка становится еще сочнее и отлично держит форму при подаче.

Проверено редакцией
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