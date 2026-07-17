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17 июля 2026 в 06:00

Беру минтай, заливаю имбирным маринадом и на сковороду: сочная рыба с азиатским характером

Фото: D-NEWS.ru
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Не любишь минтай? Значит, ты не пробовал его так: соевый соус, мед, имбирь — и рыба тает во рту, а корочка хрустит.

Ингредиенты

Филе минтая — 600 г, соевый соус — 4 ст. л., мед — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, тертый имбирь — 1 ч. л., растительное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала смешиваю соевый соус, мед, измельченный чеснок и тертый имбирь — маринад готов за минуту. Заливаю этой смесью филе минтая и оставляю на 15 минут, чтобы рыба пропиталась сладко-соленым вкусом. Тем временем разогреваю сковороду с растительным маслом. Обжариваю минтай по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки — он становится сочным и нежным. Подаю горячим, полив оставшимся маринадом, идеально к рису или овощам.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Раньше я бы списал минтай со счетов — суховат и пресноват. Но этот соево-медовый маринад с имбирем — просто магия! Рыба получилась невероятно сочной, с глянцевой золотистой корочкой и ярким азиатским вкусом. Никакой сухости. Рекомендую подавать прямо с пылу с жару на подушке из риса, полив остатками маринада из сковороды, — они карамелизуются и превращаются в соус.

Проверено редакцией
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