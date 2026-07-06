Беру куриную грудку и баклажан, делаю мясную пиццу — вместо котлет и жарки на масле

Беру куриную грудку и баклажан, делаю мясную пиццу — вместо котлет и жарки на масле

Когда хочется чего-то сытного, но не хочется жарить котлеты в масле, готовлю эту мясную пиццу. Основа здесь не из теста, а из сочной куриной грудки, поэтому блюдо получается легким, белковым и при этом отлично насыщает.

Баклажан, помидор и расплавленный сыр делают такую пиццу сочной и очень ароматной. Никакой муки и сложного теста — достаточно измельчить курицу, отправить основу в духовку, добавить начинку и через полчаса получить полноценный ужин для всей семьи.

Для приготовления понадобится: куриная грудка — 500 г, баклажан — 1/2 шт., помидор — 1 шт., яйцо — 1 шт., сметана — 1 ст. л., кетчуп — 1 ч. л., твердый сыр — 60 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, любимые специи — по вкусу.

Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками и измельчите в блендере вместе с яйцом, солью и специями до однородной массы. Противень застелите пергаментом, выложите куриный фарш и разровняйте его в виде круглой или овальной основы толщиной около 1 см.

Выпекайте при 200 градусах 10–15 минут, пока поверхность слегка не схватится. Тем временем смешайте сметану с кетчупом, а баклажан и помидор нарежьте тонкими кружочками. Достаньте основу, смажьте ее соусом, разложите овощи и посыпьте тертым сыром.

Верните мясную пиццу в духовку еще на 10–15 минут при той же температуре, пока сыр полностью не расплавится и не приобретет аппетитную золотистую корочку. Подавайте блюдо горячим или теплым, нарезав порционными кусочками.