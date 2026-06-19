Беру курицу, сладкий перец и кукурузу: салат «Яркое лето» исчезает со стола первым

Когда хочется приготовить легкий, сочный и при этом сытный салат, этот рецепт всегда приходит на выручку. Здесь нет сложных ингредиентов и долгой подготовки, зато есть свежие овощи, нежная курица и хрустящие сухарики, которые делают вкус особенно интересным.

Мне нравится, что салат получается очень ярким и красочным.

Для приготовления вам понадобится: помидоры — 2 шт., огурец свежий — 1 шт., кукуруза консервированная — 1 банка, куриное филе отварное — 150 г, сладкий перец — 1 крупный шт., зеленый лук — по вкусу, чеснок — 2 зубчика, батон — 3–4 ломтика, растительное или оливковое масло — 3 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Помидоры, огурец и сладкий перец нарежьте крупными кусочками. Куриное филе разделите на небольшие ломтики или кубики. Зеленый лук мелко нарежьте, чеснок измельчите.

Батон нарежьте кубиками и подсушите на сухой сковороде до золотистой корочки. В салатнике соедините овощи, курицу и кукурузу, добавьте чеснок и зеленый лук. Заправьте маслом, посолите и поперчите по вкусу. Перед самой подачей выложите сверху хрустящие сухарики и аккуратно перемешайте.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева часто готовит этот салат летом, когда хочется чего-то свежего, но более сытного, чем обычная овощная нарезка. Особенно нравится сочетание сочных овощей и хрустящих сухариков.