Больше никакой сухой грудки: медовые шашлыки из курицы на сковороде — жуются, как пуховые пирожки

Больше никакой сухой грудки: медовые шашлыки из курицы на сковороде — жуются, как пуховые пирожки

Эти шашлыки заставят вас забыть о сухом курином филе. Медовый маринад размягчает волокна, делает мясо невероятно нежным, а легкая карамельная корочка придает изысканный вкус.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 2 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. растительного масла, 2 зубчика чеснока, соль, перец.

Рецепт: курицу нарежьте кусочками 3–4 см. Для маринада смешайте мед, соевый соус, масло, выдавленный чеснок, соль и перец. Залейте курицу маринадом, оставьте на 30 минут (или на 2 часа в холодильнике).

Разогрейте сковороду. Обжарьте кусочки курицы (можно предварительно надеть на шпажки) на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 5–7 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что шашлыки из грудки получились мягкими — они легко жуются и быстро исчезают со стола. Для пикантности в маринад можно добавить 1 ч. л. горчицы.

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