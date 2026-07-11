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11 июля 2026 в 13:08

Беру киви и мариную ребрышки — после духовки мясо само отходит от кости: домашние просят готовить снова

Фото: D-NEWS.ru
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Многие маринуют ребрышки в луке или специях, но однажды я попробовала добавить в маринад спелый киви — и теперь готовлю только так. Фруктовые кислоты делают мясо невероятно мягким, а вместе с горчицей, чесноком и паприкой получается насыщенный вкус и аппетитная румяная корочка.

После запекания ребрышки становятся настолько нежными, что мясо буквально само сходит с кости.

Для приготовления вам понадобится: говяжьи ребрышки — 1,5–2 кг, киви — 1 шт., майонез — 2 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., яблочный уксус — 3 ст. л., дижонская горчица — 2 ст. л., молотая паприка — 1 ст. л., чеснок — 3–4 зубчика, оливковое масло — 1 ст. л., соль — 1,5–2 ч. л., черный молотый перец — 1 ч. л.

Киви очистите и разомните в пюре, затем смешайте его с майонезом, томатной пастой, горчицей, уксусом, паприкой, чесноком, маслом, солью и перцем до однородности. Ребрышки обсушите, при необходимости сделайте несколько неглубоких надрезов и тщательно натрите маринадом со всех сторон. Уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Затем переложите ребрышки вместе с маринадом в рукав для запекания или плотно заверните в фольгу и готовьте в духовке при 180 градусах около 3 часов. За 20–30 минут до окончания приготовления раскройте рукав или фольгу, увеличьте температуру до 200 градусов и дайте мясу подрумяниться, периодически поливая его выделившимся соком.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева попробовала этот рецепт. Готовые ребрышки получаются настолько нежными, что их легко разделить обычной вилкой без ножа.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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