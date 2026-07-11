Беру киви и мариную ребрышки — после духовки мясо само отходит от кости: домашние просят готовить снова

Беру киви и мариную ребрышки — после духовки мясо само отходит от кости: домашние просят готовить снова

Многие маринуют ребрышки в луке или специях, но однажды я попробовала добавить в маринад спелый киви — и теперь готовлю только так. Фруктовые кислоты делают мясо невероятно мягким, а вместе с горчицей, чесноком и паприкой получается насыщенный вкус и аппетитная румяная корочка.

После запекания ребрышки становятся настолько нежными, что мясо буквально само сходит с кости.

Для приготовления вам понадобится: говяжьи ребрышки — 1,5–2 кг, киви — 1 шт., майонез — 2 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., яблочный уксус — 3 ст. л., дижонская горчица — 2 ст. л., молотая паприка — 1 ст. л., чеснок — 3–4 зубчика, оливковое масло — 1 ст. л., соль — 1,5–2 ч. л., черный молотый перец — 1 ч. л.

Киви очистите и разомните в пюре, затем смешайте его с майонезом, томатной пастой, горчицей, уксусом, паприкой, чесноком, маслом, солью и перцем до однородности. Ребрышки обсушите, при необходимости сделайте несколько неглубоких надрезов и тщательно натрите маринадом со всех сторон. Уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Затем переложите ребрышки вместе с маринадом в рукав для запекания или плотно заверните в фольгу и готовьте в духовке при 180 градусах около 3 часов. За 20–30 минут до окончания приготовления раскройте рукав или фольгу, увеличьте температуру до 200 градусов и дайте мясу подрумяниться, периодически поливая его выделившимся соком.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева попробовала этот рецепт. Готовые ребрышки получаются настолько нежными, что их легко разделить обычной вилкой без ножа.