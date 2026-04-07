Беру два продукта — и глазурь для пасхи готова: густая, глянцевая и держит форму. Не такая, как у всех

Эта простая глазурь из сахарной пудры и лимонного сока получается густой, глянцевой и не крошится при нарезке кулича. Ее может приготовить даже хозяйка без опыта, а результат всегда идеальный.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сахарной пудры, 2 столовые ложки лимонного сока. Просейте сахарную пудру в миску через мелкое сито, чтобы избежать комочков. Постепенно вливайте лимонный сок, одновременно взбивая массу вилкой или венчиком.

Взбивайте до получения густой однородной пасты. Если глазурь получилась слишком жидкой, добавьте еще немного пудры; если слишком густой — каплю сока. Готовую глазурь наносите на остывшие куличи ложкой или кондитерским мешком. Она быстро застывает при комнатной температуре, образуя плотную матовую шапку, которая не осыпается и не растекается. Эта глазурь не требует ни водяной бани, ни сложных манипуляций — просто, быстро и всегда вкусно.

