Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 15:26

Белоснежная одежда без химии: как уксус творит чудеса при стирке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сохранить белизну вещей без агрессивных отбеливателей — реальная задача. Секрет кроется в простом средстве, которое есть на каждой кухне: обычный столовый уксус преобразит вашу одежду и позаботится о стиральной машине.

Уксус действует многогранно: смягчает воду, усиливая эффективность порошка, бережно отбеливает белые ткани и сохраняет яркость цветных. Он справляется со стойкими пятнами, устраняет запахи и работает как натуральный кондиционер. Для отбеливания добавьте 200 мл 9-процентного уксуса в отсек для порошка, для освежения белья достаточно 50–100 мл. В качестве кондиционера влейте 100 мл в отсек для ополаскивателя.

Кроме того, уксус экономит порошок и дезинфицирует стиральную машину, предотвращая накипь. После сушки он не оставляет запаха, а вещи выглядят безупречно и остаются безопасными для здоровья.

Ранее сообщалось, что старые загрязнения на дне кастрюль и сковородок — проблема, знакомая каждой хозяйке. Чтобы очистить их, вам не обязательно покупать дорогую и агрессивную химию.

одежда
вещи
советы
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября
«Буду пугать животом»: молодая невеста Лепса неожиданно призналась
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Полина Диброва подколола своего бывшего звездного мужа
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане приблизилось к 900
Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова
Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли
«За деньги»: Ирина Дубцова опубликовала видео с новым бойфрендом в постели
В Одессе военкомы залили женщину перцем при попытке помешать мобилизации
Пьяный россиянин два дня подряд устраивал погром в супермаркете Таиланда
«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства
В непризнанной республике продлили уровень террористической опасности
«Какие дроны?»: депутат о внедрении Западом БПЛА в войска у границ с РФ
Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников
Иран поставил ультиматум США в двух вопросах
Италия анонсировала 12-й пакет помощи Украине
«Поддерживаем»: в МИД России высказались о статусе Панамского канала
Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Пенсионер лишился земельных участков на 13 млн рублей из-за хитрой невестки
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.