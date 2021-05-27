Белорусского трансгендера тайно депортировали на родину из Твери

Трансгендерного мужчину Назара Гулевича родом из Белоруссии после освобождения из тверского СИЗО тайно депортировали на родину. Об этом журналистам «Дождя» рассказал пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» (фонд «Сфера», являющийся оператором организации, признан российскими властями иноагентом) Тим Бесцвет.
О депортации мужчина
Назар оказался в Беларуси без денег, на трассе, без определённости с тем, как и куда добираться, — отметили в «ЛГБТ-сети».
Там добавили, что адвокат Гулевича утром пытался узнать, где находится его подзащитный, но в суде, Центре временного содержания иностранных граждан и управлении по вопросам миграции не ответили на его вопросы.
В 2018 году белоруса арестовали по обвинению в мошенничестве, в июле 2020 года его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Сначала он содержался в женском СИЗО, только в марте 2021 года его перевели в мужское.
В апреле ФСИН решила, что нахождение трансгендерного мужчины в России нежелательно. После этого МВД приняло решение депортировать его, несмотря на наличие жены-россиянки и регистрации в стране.
Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что за 11 месяцев 2020 года сотрудники ведомства выдворили из России по решению судов более 10 тысяч иностранных граждан, незаконно находившихся в стране. В число депортированных попали также 40 несовершеннолетних.