Белорусского трансгендера тайно депортировали на родину из Твери

https://static.news.ru/photo/a63ab3d8-bef5-11eb-9672-96000091f725_660.jpg Назар Гулевич Фото: Назар Гулевич/vk.com

Трансгендерного мужчину Назара Гулевича родом из Белоруссии после освобождения из тверского СИЗО тайно депортировали на родину. Об этом журналистам «Дождя» рассказал пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» (фонд «Сфера», являющийся оператором организации, признан российскими властями иноагентом) Тим Бесцвет.

О депортации мужчина рассказал правозащитникам. Он сообщил, что 27 мая примерно в 06:00 его вывезли из СИЗО и с конвоем доставили в больницу. Об этом не знали ни его адвокат, ни жена.

Назар оказался в Беларуси без денег, на трассе, без определённости с тем, как и куда добираться, — отметили в «ЛГБТ-сети».

Там добавили, что адвокат Гулевича утром пытался узнать, где находится его подзащитный, но в суде, Центре временного содержания иностранных граждан и управлении по вопросам миграции не ответили на его вопросы.

В 2018 году белоруса арестовали по обвинению в мошенничестве, в июле 2020 года его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Сначала он содержался в женском СИЗО, только в марте 2021 года его перевели в мужское.

В апреле ФСИН решила, что нахождение трансгендерного мужчины в России нежелательно. После этого МВД приняло решение депортировать его, несмотря на наличие жены-россиянки и регистрации в стране.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что за 11 месяцев 2020 года сотрудники ведомства выдворили из России по решению судов более 10 тысяч иностранных граждан, незаконно находившихся в стране. В число депортированных попали также 40 несовершеннолетних.