Белковые кабачковые оладьи: просто взбиваю творог с цукини — вкус и польза в одном блюде

Белковые кабачковые оладьи: просто взбиваю творог с цукини — вкус и польза в одном блюде

Белковые кабачковые оладьи — это полезный, низкокалорийный завтрак или перекус. Благодаря творогу они богаты белком, а кабачки добавляют блюду сочность и клетчатку. Калорийность на 100 г: примерно 110 ккал.

Для приготовления понадобится: 1 кабачок (250 г), 200 г творога (5-9%), 2 яйца, 2 ст. л. овсяных отрубей (или муки), соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.

Рецепт: кабачок натрите на крупной терке, отожмите сок. В миске смешайте кабачок, творог, яйца, отруби, соль, перец и рубленую зелень. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду. Выкладывайте массу ложкой, формируя оладьи. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки (по 3-4 минуты).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить оладьи по этому рецепту и обратила внимание, что они дают длительное чувство сытости. А если вы хотите получить хрустящую корочку, добавьте в тесто немного сыра.

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