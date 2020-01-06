Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал хирурга-онколога Адрея Павленко, скончавшегося от рака желудка, примером настоящего врача, который на своём опыте показывал течение болезни и помогал людям до последнего вздоха.
Андрей Николаевич Павленко показал нам пример настоящего врача, человека и гражданина, — приводит слова Беглова его пресс-служба.
По его словам, Павленко пытался повлиять на совершенствование системы оказания помощи онкологическим больным.
Павленко скончался 5 января от рака желудка, который он сам себе диагностировал в марте 2018 года.
Как сообщал NEWS.ru, 1 января Павленко опубликовал в Facebook прощальный пост, в котором признал, что болезнь «оказалась коварнее», и сообщил, что его «жизненный путь завершается». Он также просил: когда его не станет, не оставить его семью без поддержки.
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