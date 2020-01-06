https://static.news.ru/photo/30ebe128-3095-11ea-beb3-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал хирурга-онколога Адрея Павленко, скончавшегося от рака желудка, примером настоящего врача, который на своём опыте показывал течение болезни и помогал людям до последнего вздоха.

Андрей Николаевич Павленко показал нам пример настоящего врача, человека и гражданина, — приводит слова Беглова его пресс-служба.

По его словам, Павленко пытался повлиять на совершенствование системы оказания помощи онкологическим больным.

Павленко скончался 5 января от рака желудка, который он сам себе диагностировал в марте 2018 года.

Как сообщал NEWS.ru, 1 января Павленко опубликовал в Facebook прощальный пост, в котором признал, что болезнь «оказалась коварнее», и сообщил, что его «жизненный путь завершается». Он также просил: когда его не станет, не оставить его семью без поддержки.