Чичваркин может получить девять лет тюрьмы в России Прокурор попросил суд приговорить Чичваркина к девяти годам заочно

Прокурор попросил Дорогомиловский районный суд Москвы приговорить предпринимателя Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к девяти годам лишения свободы заочно, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Бизнесмена обвиняют в распространении фейков о российской армии и нарушении законодательства об иноагентах.

Прошу признать Чичваркина виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима заочно, с запретом администрировать сайты в интернете в течение пяти лет, — заявил прокурор.

Чичваркину вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об армии), а также ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). По версии следствия, в июле 2024 года бизнесмен, находясь за границей, опубликовал в соцсетях пост с заведомо ложными сведениями о действиях ВС РФ в зоне СВО. Кроме того, в апреле 2025 года он разместил на видеохостинге материалы без маркировки иноагента, хотя был внесен в реестр еще в 2022 году и дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Ранее суд ужесточил приговор журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), запретив ему на три года администрирование сайтов. Блогера наказали за уклонение от обязанностей иноагента.