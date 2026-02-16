Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 10:23

Суд заочно приговорил Евгения Чичваркина к девяти годам колонии

ТАСС: Чичваркин получил девять лет лишения свободы по делу о фейках об армии

Евгений Чичваркин Евгений Чичваркин Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил предпринимателя Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к девяти годам колонии общего режима, сообщил ТАСС. Бизнесмен признан виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

Признать виновным, окончательно назначить Чичваркину заочное наказание в виде 9 лет колонии общего режима, с запретом администрировать сайты в интернете на 4 года 11 месяцев, — огласила вердикт судья.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания фигуранта на территории РФ либо его экстрадиции. Чичваркина также обвинили в уклонении от обязанностей иноагента. В апреле 2025 года бизнесмен разместил на видеохостинге материалы без маркировки, хотя был внесен в реестр еще в 2022 году и уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Ранее суд ужесточил приговор журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), запретив ему на три года администрирование сайтов. Блогера наказали за уклонение от обязанностей иноагента.

иноагенты
фейки
приговоры
суды
Москва
Евгений Чичваркин
