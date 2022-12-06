BBC опубликовал список 100 самых влиятельных женщин 2022 года Алла Пугачева оказалась в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года по версии BBC

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Алла Пугачёва

Российская певица Алла Пугачева вошла в топ-100 влиятельных женщин 2022 года по версии BBC. Издание отметило, что Примадонна стала легендой и ее неслучайно называют «королевой русской музыки».

Ее [Аллу Пугачеву] справедливо называют «Королевой русской поп-музыки». Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачева уже не выступает, — говорится в описании под фотографией артистки.

Кроме того, издание отметило вклад Пугачевой в музыку. Отмечается, что исполнительница продала более 250 млн записей своих композиция, при том, что всего в ее репертуаре находится свыше 500 композиций и более 100 альбомов.

В топ-100 влиятельных женщин мира вошли представительницы разных сфер общества. В рейтинге также упоминается супруга президента Украины Елена Зеленская, актриса Приянка Чопра и Сельма Блэр, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, а также многие другие женщины.

В рейтинг также попали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, первая женщина на посту премьер-министра Барбадоса Миа Моттли, адвокат Маин Аль-Обайди, работающая в Союзе женщин Йемена, и борец за права человека Лина Абу Акле.