Baza: СКР возбудил уголовное дело против Закаева

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

Полевой командир вооруженных сил «республики Ичкерия» Ахмед Закаев, 2000 год

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева — «верховного главнокомандующего вооруженными силами самопровозглашенной республики Ичкерия» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он обвиняется в создании террористического сообщества. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал Baza.

Основанием для возбуждения дела послужило видео, опубликованное Закаевым в YouTube в июле. В нем он рассказал о создании батальона, который будет сражаться против российских военных в составе иностранного легиона ВСУ. Командиром батальона Закаев назначил Мурада Юсупова.

Некоторое время спустя видеоролик попал в поле зрения ФСБ и Центра «Э». Заявление Закаева было расценено силовиками как организация террористического сообщества. Вместе с ним фигурантом дела стал и Юсупов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Закаев находится в зоне спецоперации на Украине, и пообещал добраться до него и уничтожить. По словам Кадырова, после этого он согласен даже пойти под трибунал. Он назвал Закаева позором чеченского народа.

Закаев был объявлен в международный розыск в 2001 году. С 2002-го он обосновался в Лондоне. Россия требовала его экстрадиции, но решением Лондонского суда в 2003 году Москве было отказано. Закаеву предоставили политическое убежище.