Кадыров пообещал добраться до находящегося в зоне СВО Закаева

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Закаев сейчас находится в зоне спецоперации на Украине. Глава республики обвинил его в позоре чеченского народа.

Сейчас он находится в зоне спецоперации, и кто его настигнет первым — должен его уничтожить <...>. Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал, — заявил Кадыров.

Закаев является бывшим полевым командиром в годы чеченских войн, он — соратник Джохара Дудаева. Закаев был объявлен в международный розыск в 2001 году, с 2002 года обосновался в Лондоне. Россия требовала его экстрадиции, но решением Лондонского суда в 2003 году Москве было отказано в этом. Закаеву предоставили политическое убежище.

Ранее Рамзан Кадыров пригрозил смертью бывшему бригадному генералу непризнанной Чеченской республики Ичкерии (террористическая организация, запрещена в РФ) Ахмеду Закаеву. На тот момент экс-террорист находился в Великобритании, которая предоставила ему политическое убежище.