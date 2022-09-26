Baza: россиянам разрешили переходить границу с Грузией пешком

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Россияне, пытающиеся уехать в Грузию, получили разрешение переходить границу пешком, передает Telegram-канал Baza. Причиной такого решения стало огромное количество желающих въехать в соседнюю страну из-за введенной в РФ частичной мобилизации. Пешком, однако, пропускают не всех, сначала проход открывают для женщин и детей.

Россиянам, пытающимся уехать в Грузию, разрешили переходить границу пешком. <...> Теперь на КПП образовывается новая очередь. Из тех, кто хочет пройти границу без транспортного средства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт пропуска «Ларс» не предназначен для перехода границы пешком. Сделано это было лишь ради того, чтобы сократить время ожидания в пробке.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы России россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

В ответ сенатор Андрей Клишас заявил, что вместо нагнетания ситуации нужно уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации в России. Кроме того, депутат Госдумы Евгений Попов от партии «Единая Россия» заявил, что выступает «категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан».