Baza: российским полицейским запретили выезд из страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что российским полицейским, в том числе женщинам, запретили выезд из страны. Отмечается, что сотрудники, имеющие допуск к гостайне, должны сдать загранпаспорта. По сведениям канала, распоряжение о запрете выезда было подписано 23 сентября. Официальной информации от правоохранительных органов на этот счет не поступало.

Личный состав и руководство МВД, включая женщин, не имеет права покидать Россию. Даже в рекомендованные для сотрудников силовых служб отпуска страны. В исключительных случаях выехать будет можно, но только после согласования с руководством, — указано в Telegram-канале.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в период проведения мобилизации всем военнообязанным гражданам России запрещено уезжать с места жительства. Некоторое время спустя он опроверг собственные слова. Сославшись на Минобороны, председатель нижней палаты парламента указал, что передвижение граждан, которые состоят на воинском учете, не требует разрешения военкоматов.

Также стало известно, что выдача заграничных паспортов в период мобилизации будет запрещена для граждан, находящихся на военной службе и получивших повестку в военкомат. Речь идет как о мобилизованных, так и о срочниках. Других россиян эти ограничения не коснутся.