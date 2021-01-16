Бастрыкин проследит за проверкой статьи о «войне за наследство» Крючкова

https://static.news.ru/photo/1d51c738-58ab-11eb-b311-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку публикации в СМИ о ситуации с вдовой актёра Николая Крючкова Лидией, которая оказалась в психиатрической больнице.

Речь идёт о статье газеты «Комсомольская правда», в которой говорится, что на фоне спора из-за элитной трёхкомнатной квартиры в центре столицы дочь решила отправить вдову в психбольницу.

Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки о возможных противоправных действиях, совершённых в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой — вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова, — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что сотрудники ведомства установят обстоятельства случившегося и доложат Бастрыкину об итогах проверки.

Ранее NEWS.ru писал, что внучка и дочь Николая Крючкова устроили драку из-за недвижимости. Разнимать их пришлось московской полиции. Инцидент произошёл в доме во Власьевском переулке в Москве, где живёт четвёртая жена актёра Лидия Крючкова и их дочь Эльвира.