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СК проверит факты об украинских карателях в деле о массовых казнях в ВОВ

14:51, 29 августа 2021
СК проверит факты об украинских карателях в деле о массовых казнях в ВОВ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку рассекреченных фактов казней мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Орловской области Ермакову П.В. организовать доследственную проверку,говорится в сообщении.

По результатам проверки Бастрыкин ожидает получить доклад. 

Ранее ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей на оккупированной захватчиками орловской земле. Уточняется, что каратели не щадили даже грудных детей, а также стариков и женщин.

Среди материалов есть протоколы допроса Александра Родина, который служил в карательном отряде «Украинская компания». Согласно его показаниям, он собственноручно убил семь человек, среди которых трое детей в возрасте до 10 лет.

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