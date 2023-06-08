Баста стал первым героем шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым в VK Видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполнитель и продюсер Баста

На платформе «VK Видео» социальной сети «ВКонтакте» состоялась премьера нового психологическо-музыкального шоу «Сессия» — проекта, в котором телеведущий Дмитрий Дибров вместе с психотерапевтом за кадром разбирают, как психологические проблемы и травмы влияют на творчество известных музыкантов. Героем первого выпуска стал исполнитель и продюсер Баста. В шоу он впервые исполнил трек «Реквием», который писал более 10 лет.

Новый формат, в котором зрителям будет интересно наблюдать за известными людьми, а нам — за своими коллегами. У ведущего отличная возможность открыть артистов с новой стороны, показать их под другим углом. <...> Мне было просто и интересно сниматься. Я был таким, какой есть, — рассказал артист.

Концепция шоу подразумевает откровенную беседу с приглашенными звездами о том, что их вдохновляет на написание песен, их личные переживания и детали творческой карьеры. В конце каждого выпуска артист выступает с треком, который отражает его личность и пройденный путь.

Все участники проекта родились на сломе эпох. Беспощадная откровенность, с которой они воссоздают детали своей жизни, обескураживает. Такой температуры эмоций не достигало еще ни одно интернетное, а тем более телевизионное действо на русском языке. Поэтому каждая «Сессия» — триллер, от которого невозможно оторваться, — подчеркнул ведущий шоу Дмитрий Дибров.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» представила бета-версию мобильного приложения «VK Видео». На данный момент установить его можно через Google Play и RuStore пользователям устройств на Android. В ближайшее время появится версия для iOS. Платформа начнет работу в полном формате осенью 2023 года.