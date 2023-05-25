«ВКонтакте» представила бета-версию приложения «VK Видео»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» представила бета-версию мобильного приложения «VK Видео». На данный момент установить его можно через Google Play и RuStore пользователям устройств на Android. В ближайшее время появится версия для iOS. В период бета-тестирования рекомендательные алгоритмы и функциональность сервиса будут корректироваться с учетом обратной связи от пользователей и авторов контента. Платформа начнет работу в полном формате осенью 2023 года.

Через приложение пользователи смогут смотреть видео онлайн и офлайн. Сервис предлагает большой каталог, который включает эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримеров, фильмы и сериалы. Зрители получат удобный инструмент для просмотра видеоконтента, а авторам станет проще взаимодействовать с аудиторией. В приложении есть витрина рекомендаций, тематические плейлисты и усовершенствованный поиск по каталогу. С помощью раздела «Тренды» зрители всегда смогут знать о самых обсуждаемых темах. Также будут доступны история просмотра, список загруженных видео и добавленный в закладки контент.

В плеере обеспечена минимальная задержка первого кадра независимо от продолжительности ролика. Зрители могут управлять просмотром при помощи быстрой перемотки двойным нажатием на экран, включать субтитры, ускорять или замедлять видео. Кроме того, в приложении доступен фоновый просмотр, а тайм-коды помогут быстро найти нужный момент. Для входа в «VK Видео» используется VK ID. Авторизация синхронизует приложение с рекомендациями из социальной сети.

Ранее стало известно, что платформа социальной сети «ВКонтакте» «VK Видео» даст пользователям эксклюзивный доступ к шоу компании Medium Quality. С мая 2023 года новые выпуски различных проектов компании будут выходить на пять дней раньше на «VK Видео», чем на остальных ресурсах.