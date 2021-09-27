Банкам запретят навязывать клиентам страховую компанию

Федеральная антимонопольная служба готовит проект постановления, которое запретит банкам навязывать покупку страховки в определённой компании при оформлении кредита. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба ведомства. Центробанк поддержал предложения, так как потребители часто переплачивают за данный вид услуг.

Согласно новому проекту, клиент банка, получивший кредит, сможет выбрать любую страховую компанию, которая имеет положительный рейтинг в одном из четырёх российских агентств (АКРА, «Эксперт РА», НРА и НКР). В ФАС также рассказали, что подобное решение позволит увеличить конкуренцию на рынке страхования, а также сделает его более «прозрачным».

По мнению экспертов, проект облегчит жизнь гражданам, которые смогут предоставить банкам информацию о страховщике дистанционно. В ведомстве заявили, что проект планируется принять до конца апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что на ипотечном рынке России может образоваться так называемый финансовый пузырь из-за резкого роста ипотечного портфеля и цен на недвижимость. По мнению специалистов Счётной палаты, ситуация требует пристального внимания Центробанка.