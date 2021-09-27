Банкам запретят навязывать клиентам страховую компанию

Федеральная антимонопольная служба готовит проект постановления, которое запретит банкам навязывать покупку страховки в определённой компании при оформлении кредита. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба ведомства. Центробанк поддержал предложения, так как потребители часто переплачивают за данный вид услуг.
Согласно новому проекту, клиент банка, получивший кредит,
По мнению экспертов, проект облегчит жизнь гражданам, которые смогут предоставить банкам информацию о страховщике дистанционно. В ведомстве заявили, что проект планируется принять до конца апреля 2022 года.
Ранее стало известно, что на ипотечном рынке России может образоваться так называемый финансовый пузырь из-за резкого роста ипотечного портфеля и цен на недвижимость. По мнению специалистов Счётной палаты, ситуация требует пристального внимания Центробанка.