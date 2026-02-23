Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 13:13

Банановый пирог без духовки — нежный десерт на сковороде за 30 минут из 150 мл молока и 150 г муки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Оказывается, вкусный и пышный пирог можно приготовить даже без духовки. Этот способ особенно выручает, когда хочется домашней выпечки быстро и без лишних хлопот. Банановый пирог на сковороде получается мягким, ароматным и всегда съедается до последнего кусочка.

Для теста понадобится 1 яйцо, щепотка соли, 80 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 150 мл молока, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и 3 ст. л. подсолнечного масла. Всё смешайте до однородности. Два банана нарежьте кружочками и выложите на сковороду, смазанную сливочным маслом. Сверху аккуратно залейте тесто и разровняйте.

Готовьте под крышкой на самом слабом огне 30 минут, не открывая. Бананы снизу карамелизуются и образуют аппетитный слой, а тесто остаётся нежным и пористым. Такой пирог хорош и тёплым, и остывшим. Простой рецепт идеально подходит для уютного чаепития без использования духовки.

Ранее сообщалось, что мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости».

Проверено редакцией
Читайте также
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Две картошки, сыр и хлеб — рецепт ленивого завтрака: не драники, а вкуснее и нежнее
Общество
Две картошки, сыр и хлеб — рецепт ленивого завтрака: не драники, а вкуснее и нежнее
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Общество
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Россияне стали меньше «кусочничать»
Общество
Россияне стали меньше «кусочничать»
Картофель, яйцо, мука и немного куркумы. Солнечные лепешки «Настроение» — красиво, вкусно и готовятся за минуту
Общество
Картофель, яйцо, мука и немного куркумы. Солнечные лепешки «Настроение» — красиво, вкусно и готовятся за минуту
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт
«Цена победы имеет значение»: Медведев призвал военных беречь себя
Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине
На Западе поразились новому заявлению Зеленского о Путине
Медведев объяснил, что начали осознавать в Киеве
«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА
Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС
Мужчина решил спуститься с девятого этажа по простыням и разбился
Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать
Генерал США объяснил, почему США требуют от Киева мирную сделку до лета
В АТОР назвали число российских туристов в Мексике на фоне беспорядков
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков
Политолог раскрыл, кто дал наркобаронам сформировать государство в Мексике
Гагин озвучил шокирующие факты похищений украинских детей солдатами ВСУ
В Совете Федерации назвали главных героев Дня защитника Отечества
ВСУ обесточили сотни населенных пунктов на Запорожье
Ветеран СВО рассказала, как спаслась от удара дрона-камикадзе ВСУ
Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона
Уильям раскрыл подробности своего состояния после скандала с Эндрю
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.