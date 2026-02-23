Банановый пирог без духовки — нежный десерт на сковороде за 30 минут из 150 мл молока и 150 г муки

Оказывается, вкусный и пышный пирог можно приготовить даже без духовки. Этот способ особенно выручает, когда хочется домашней выпечки быстро и без лишних хлопот. Банановый пирог на сковороде получается мягким, ароматным и всегда съедается до последнего кусочка.

Для теста понадобится 1 яйцо, щепотка соли, 80 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 150 мл молока, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и 3 ст. л. подсолнечного масла. Всё смешайте до однородности. Два банана нарежьте кружочками и выложите на сковороду, смазанную сливочным маслом. Сверху аккуратно залейте тесто и разровняйте.

Готовьте под крышкой на самом слабом огне 30 минут, не открывая. Бананы снизу карамелизуются и образуют аппетитный слой, а тесто остаётся нежным и пористым. Такой пирог хорош и тёплым, и остывшим. Простой рецепт идеально подходит для уютного чаепития без использования духовки.

