Балканские чевапчичи — хит любого пикника. Мой секрет сочности и идеальной текстуры прячется в холодильнике

Чевапчичи едят руками, завернутыми в лепешку, с луком, соусом и айваром. Это не просто еда, это ритуал. Пальцы остаются чистыми, потому что лепешка держит все внутри. Айвар можно купить в банке или сделать самому из запеченного перца. Йогурт лучше греческий — густой, не течет.

Что понадобится

500 г мяса (говядина/свинина/баранина), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, 1 ст. л. копченой паприки, 0,5 ч. л. соды, 100 мл газированной воды, 3 ст. л. оливкового масла, 4 лепешки, 1 сладкая луковица, йогурт для подачи, айвар для подачи.

Как я готовлю

Мясо, лук и чеснок дважды пропускаю через мясорубку. В миске смешиваю фарш с солью, перцем, паприкой, содой и газировкой. Вымешиваю руками до упругости. Накрываю пленкой, убираю в холодильник на 2 часа.

Влажными руками формирую колбаски (по 2 ст. л. фарша на каждую). На сковороде разогреваю оливковое масло, жарю чевапчичи партиями 7–10 минут, часто переворачивая. Лепешки подогреваю, сладкий лук режу кольцами.

Подаю горячими с лепешками, луком, йогуртом и айваром.