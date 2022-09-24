Байкер Хирург сообщил об освобождении из украинского плена «ночного волка»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Залдастанов (Хирург)

Байкер Александр Залдастанов, более известный по прозвищу Хирург, сообщил, что в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной был освобожден член клуба «Ночные Волки» Петр Кравцов. В беседе с Daily Storm он отметил, что Кравцов при попадании в плен был уже недееспособен.

В Рождество Богородицы из плена был освобожден наш брат, командир роты ДШБ Кравцов Петр Юрьевич с позывным Ночной Волк Петруха. Будучи раненым, он был уже недееспособным, — поделился Хирург.

Лидер байкеров отметил, что этот обмен пленными не имеет отношения к «недавнему большому, который затеяли олигархи».

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках обмена Россия отдала Украине командиров батальона «Азов» Дениса Прокопенко (Редис) и Святослава Паламара (Калина). По их данным, всего из плена освобождены 108 бойцов «Азова», при этом пять командиров батальона останутся на территории Турции до окончания боевых действий на Украине.

В российском военном ведомстве подтвердили возвращение 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Подробностей о возвращенных украинских бойцах не сообщается. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru раскритиковал органы власти за то, что они не осветили обмен военнопленными с Украиной.