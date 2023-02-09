Байден заявил, что Путин уже потерял Украину

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу PBS NewsHour, что российский лидер Владимир Путин потерял Украину. По его словам, Путин рассчитывал на распад НАТО и поддержку всех русскоязычных украинцев, но ничего из этого не произошло.

Смотрите, нет никакого шанса, что Путин справится. Он уже потерял Украину, — утверждает Байден.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что делать прогнозы о завершении специальной военной операции на Украине пока рано. Он отметил, что «сценарий закручивается», а НАТО все больше принимает участие в конфликте.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой сообщения о предложении ЦРУ передать России 20% территории Украины. До этого ряд СМИ сообщили, что разведывательное ведомство рекомендовало Москве остановить спецоперацию в обмен на передачу части украинской земли.