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«Байден и его записочки»: саммит в Женеве стал поводом для шуток

17:07, 16 июня 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: kremlin.ru

16 июня, на вилле La Grange в Женеве началась встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Политики два часа проговорили при участии глав дипведомств, а после перерыва саммит продолжится в более широком формате. В социальных сетях начали появляться шутки о мероприятии и политиках, присутствующих на нём.

В сообщении написано: «Срочные новости: первое фото с саммита Байдена и Путина».

Накануне эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что во время встречи никаких соглашений заключаться не будет, кроме возвращения послов и дипломатической собственности. Другие эксперты также уверены, что особых прорывов и разрядки отношений двух стран ждать не стоит. NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию саммита.

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