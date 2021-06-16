«Байден и его записочки»: саммит в Женеве стал поводом для шуток

16 июня, на вилле La Grange в Женеве началась встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Политики два часа проговорили при участии глав дипведомств, а после перерыва саммит продолжится в более широком формате. В социальных сетях начали появляться шутки о мероприятии и политиках, присутствующих на нём.
Накануне эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что во время встречи никаких соглашений заключаться не будет, кроме возвращения послов и дипломатической собственности. Другие эксперты также уверены, что особых прорывов и разрядки отношений двух стран ждать не стоит. NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию саммита.