«Байден и его записочки»: саммит в Женеве стал поводом для шуток

Фото: kremlin.ru

Вячеслав Оглоблин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Указ мэра Москвы о принудительной вакцинации от коронавируса является должностным преступлением. Об этом заявил сетевой аналитик Анатолий Несмиян. По его словам, региональные власти не вправе брать на себя подобные полномочия и действовать вопреки федеральному законодательству, пишут «Новые известия».

Несмиян отметил, что в стране действует Национальный календарь профилактических прививок, где указаны как прививки, так и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Прививка от коронавируса в него не входит. Кроме того,...