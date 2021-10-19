Багровые реки: в Сетунь несколько недель выливаются нефтепродукты

Жители ряда районов на западе Москвы несколько недель сигнализируют о загрязнении реки Сетунь нефтепродуктами. Стоки неизвестного происхождения загрязняют речную долину, которая входит в границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) — одного из самых больших заказников в черте российской столицы. Власти между тем отчитываются, что устранили проблему, а экологи и активисты сомневаются, публикуют в соцсетях всё новые и новые видеоролики с цветными разводами на водной поверхности. NEWS.ru узнал, что может быть причиной загрязнения и почему эта проблема касается не только Сетуни и окрестностей.

Цветные разводы

Маслянистые пятна на поверхности реки Сетунь москвичи ежедневно наблюдают в разных районах Москвы — в Раменках, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевском. Как сообщил NEWS.ru один из местных жителей по имени Вадим, пятно загрязнения растянулось на несколько километров.

Я специально прошёлся вдоль русла в Матвеевском лесу рядом со сталинской дачей и больницей. И я своими глазами увидел, как пятно растянулось километров на семь или восемь, — сообщил москвич.

Ещё один собеседник NEWS.ru — районный активист Алексей из Очаково-Матвеевского. По его данным, подобная ситуация наблюдается около трёх недель. В долину реки неоднократно приезжали журналисты, снимали видеосюжеты, а также приходили работники коммунальных служб, но ситуация пока не изменилась.

Коммунальщики отчитались, что поставили боновые заграждения, чтоб снять эту плёнку, взяли пробы воды и ещё что-то. Но ничего не меняется, и когда по мостам между Очаково-Матвеевским и Фили-Давыдково идёшь через реку, хорошо видно, как по ней это всё льётся. Причём не какими-то «кусочками», а красивыми такими цветными потоками, — рассказывает активист.

Он не исключил, что источниками загрязнения могут быть «какие-то предприятия, находящиеся выше по течению». Также он отметил, что возле долины Сетуни идёт строительство «какого-то объекта вроде очистных».

NEWS.ru

Собеседник NEWS.ru отметил, что в районных соцсетях за последние дни появилось много видеосвидетельств. Например, подписчики паблика «Очаково-Матвеевское» во «ВКонтакте» прислали ролики, снятые у Давыдковского моста на улице Нежинской, а также в районе улицы Кременчугской и в других местах.

Как заявили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, службой охраны ООПТ «Мосприроды» «в результате обследования территории природного заказника „Долина реки Сетунь“ по адресному ориентиру: ул. Верейская, около вл. 11 был выявлен водовыпуск, из которого в реку Сетунь поступает вода с масляными пятнами и химическим запахом».

Водовыпуск расположен вне границ ООПТ «Природный заказник «Долина реки Сетунь». На месте был произведён отбор проб воды для последующего лабораторного анализа. После получения результатов лабораторных исследований отобранных проб будет принято решение в рамках действующего законодательства. Поступление загрязняющих веществ в реку Сетунь прекращено, — говорится в комментарии департамента.

В свою очередь представители ГУП «Мосводосток» провели очистку береговой полосы и поверхности реки от «остатков загрязняющих веществ».

Активисты из Очаково-Матвеевского сообщают, на реке появились несколько боновых заграждений «Барьер-50», которые позволяют локализовать разливы нефтепродуктов. Представители коммунальных служб, работающие на месте, в беседах с местными жителями предположили, что слив загрязнения может находиться в районе ул. Верейской, 11, в Можайском районе Москвы. Там располагаются бизнес-центр, промзоны и церковь. Также работник ведомства в беседе с местными жителями не исключил, что оставшиеся на берегах нефтепродукты могут попадать в реку, когда уровень воды поднимается, например, из-за осадков.

Сплошная сточная канава

NEWS.ru направил в «Мосводосток» запрос, чтобы выяснить масштабы загрязнения, однако там не ответили на вопросы редакции. Ранее на предприятии заявили, что причиной стал «разовый залповый сброс загрязняющих веществ в приток реки Сетунь — реку Навёршка». Также в ГУП полагают, что в связи с оперативной реакцией на экологическое ЧП «негативных последствий для флоры и фауны рек Сетунь и Навёршка не обнаружено».

У «зелёных», впрочем, иное мнение. По мнению эколога Георгия Каваносяна, происходящее крайне негативно влияет на млекопитающих, позвоночных и птиц, жизнь которых связана с речной водой. Например, выбросами травятся утки и бобры, а также задыхается подводная живность. А руководитель общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий констатирует, что из-за сильного загрязнения реки Сетунь, вызванного техногенными и антропогенными факторами, там уже практически исчезла вся рыба. Сама же река, по его мнению, за последнее десятилетие фактически превратилась в сточную канаву. В результате проблемы «не только не решаются, а постоянно усугубляются».

Сетунь загрязняется не только в Москве. Например, в Одинцовском районе, где появляются всё новые и новые жилые комплексы, существует давняя проблема утилизации их канализационных стоков. Проще говоря, очистные сооружения с ними просто не справляются. Поэтому там периодически происходит сброс стоков на окружающие ландшафты и, как следствие, непосредственно в Сетунь. Крайне мутная и грязная речная вода в районе Переделкино, где находится резиденция патриарха РПЦ, несколько родников и купелей, но купаться и пить там просто опасно. В районе природного заказника «Долина реки Сетунь» река периодически окрашивается в разнообразные цвета. Лично я там проходил вдоль русла и обнаружил несколько нелегальных сточных труб, проложенных от расположенных неподалёку гаражных и торговых комплексов. Очевидна взаимосвязь между этими криминальными трубами и бедственным состоянием речной экосистемы. Из-за этого почти на всём своём протяжении Сетунь фактически убита. Лет пять назад лаборатория биофака МГУ брала здесь воду на анализ, в результате было обнаружено превышение по многим химическим компонентам. Сергей Менжерицкий руководитель общественного движения «Открытый берег» руководитель общественного движения «Открытый берег»

По мнению жителя района Раменки, экс-кандидата в депутаты Госдумы и сотрудника МГУ Михаила Лобанова, разливы нефтепродуктов в Сетуни «происходят время от времени». Он напомнил, что в августе фиксировал выбросы в приток реки — Раменку, обращался в правительство Москвы, откуда спустя длительное время ответили, что ведут расследование в отношении «неопределённого круга лиц». Он не исключил, что источник загрязнения может быть связан «с какими-то стройками».

На зелёные зоны, в том числе на заказник «Долина реки Сетунь», наступают застройщики, отрывая то одни, то другие куски, и строительство иногда ведётся непосредственно около воды. При такой ситуации и особенно если не соблюдается техника безопасности, неудивительно, что могут происходить разливы. Но, как и в случае с прошлым загрязнением, сегодня нет уверенности, что выявят его источник и найдут виновного. Михаил Лобанов представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ

Собеседник NEWS.ru добавил, что экологов и местных жителей беспокоят не только периодические выбросы загрязняющих веществ в водоёмы, но и проблемы с застройкой привлекательных для девелоперов участков. Из-за этого зелёные зоны Москвы «превращаются в оторванные друг от друга сжимающиеся островки». А раньше они были связаны между собой «зелёными коридорами», в том числе идущими вдоль речных долин, что «важно с точки зрения биоразнообразия».