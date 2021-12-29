Бабурин объяснил, почему изменил мнение о смертной казни

Смертная казнь в России невозможна из-за необъективного правосудия, заявил председатель политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин изданию Lenta.ru. Он изменил своё мнение по этому вопросу, так как утратил веру в справедливость российского суда. В 2005 году Бабурин вносил в Госдуму законопроект о возвращении высшей меры наказания.

Это было давно. Я сейчас против снятия моратория на смертную казнь, потому что у меня утрачено доверие к судебной системе, я перестал верить в объективность правосудия в России. <...> Там слишком нарушается дух правосудия, слишком силён административный ресурс и судебный произвол, — объяснил он.

Бабурин добавил, что наркоторговцы и серийные убийцы не должны находиться в обществе, однако, по его словам, судебная система неспособна осуществлять правосудие.

Ранее против возвращения смертной казни выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, это опасно делать при существующей судебной системе. Если будет введена смертная казнь, то по закону будут «убирать» людей, подчеркнул он.

21 декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Такое наказание предложено распространить на аналогичные повторные преступления в отношении всех несовершеннолетних, а не только детей до 14 лет.

Член «Единой России» Султан Хамзаев предложил приговаривать педофилов к смертной казни. Он не стал делать различий между рецидивистами и «начинающими» преступниками.