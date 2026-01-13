Автоюрист рассказал, куда жаловаться из-за парковки на тротуаре Автоюрист Воропаев: сообщить о припаркованной на тротуаре машине можно онлайн

О машинах, припаркованных на тротуаре, можно сообщить онлайн, рассказал 360.ru автоюрист Лев Воропаев. По его словам, еще один способ сообщить о нарушении — вызов ГИБДД на место парковки.

По действующему законодательству, только Госавтоинспекция имеет право составлять протокол задержания транспортного средства и привлекать к ответственности водителя, который нарушил правила дорожного движения, — рассказал Голубев.

Автоюрист отметил, что подать жалобу онлайн можно через портал «Госуслуги» или официальный сайт ГИБДД. Владелец машины, стоящей на тротуаре, получит штраф, в некоторых случаях автомобиль могут эвакуировать.

Ранее сообщалось, что россияне смогут проверить легальность такси с помощью портала «Госуслуги». Убедиться в том, что перевозчик и его автомобиль соответствуют законным требованиям, можно двумя способами.