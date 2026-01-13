Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 11:56

Автоюрист рассказал, куда жаловаться из-за парковки на тротуаре

Автоюрист Воропаев: сообщить о припаркованной на тротуаре машине можно онлайн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

О машинах, припаркованных на тротуаре, можно сообщить онлайн, рассказал 360.ru автоюрист Лев Воропаев. По его словам, еще один способ сообщить о нарушении — вызов ГИБДД на место парковки.

По действующему законодательству, только Госавтоинспекция имеет право составлять протокол задержания транспортного средства и привлекать к ответственности водителя, который нарушил правила дорожного движения, — рассказал Голубев.

Автоюрист отметил, что подать жалобу онлайн можно через портал «Госуслуги» или официальный сайт ГИБДД. Владелец машины, стоящей на тротуаре, получит штраф, в некоторых случаях автомобиль могут эвакуировать.

Ранее сообщалось, что россияне смогут проверить легальность такси с помощью портала «Госуслуги». Убедиться в том, что перевозчик и его автомобиль соответствуют законным требованиям, можно двумя способами.

юристы
парковки
ГИБДД
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.