Представители Федерации автовладельцев России обратились к правительству с просьбой автоматического продления водительских удостоверений на полгода из-за эпидемии коронавируса.
В условиях призыва властей ограничить социальные контакты и перейти на режим самоизоляции посещение медицинских учреждений связано с риском распространения коронавируса, — говорится в сообщении.
Федерация автовладельцев подчёркивает, что многие транспортные комиссии не работают в регионах. Те люди, чья работа связана с вождением автомобиля, могут лишиться её из-за сложностей с продлением срока действия документа. В федерации подчеркнули, что в текущей ситуации направлять людей за медицинской справкой — значит «подвергать их необоснованному риску»,
NEWS.ru писал, что в ГИБДД временно отказались от наказания автовладельцев, нарушивших сроки регистрации транспортных средств. Госавтоинспекция перешла на особый режим работы. Госуслуги по регистрации, приёму экзаменов на права и выдачи водительских удостоверений будет предоставляться исключительно по предварительной записи через Единый портал государственных услуг.
Инспекторам временно запрещено направлять правонарушителей в подразделения ГИБДД, если должностное лицо имеет полномочия решить вопрос о санкциях на месте нарушения. Также сотрудникам ГИБДД рекомендовали не приглашать автовладельцев в служебные автомобили для составления протокола или в помещения стационарных постов ДПС.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен