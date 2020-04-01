https://static.news.ru/photo/4f3300b8-740a-11ea-8a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители Федерации автовладельцев России обратились к правительству с просьбой автоматического продления водительских удостоверений на полгода из-за эпидемии коронавируса.

В условиях призыва властей ограничить социальные контакты и перейти на режим самоизоляции посещение медицинских учреждений связано с риском распространения коронавируса, — говорится в сообщении.

Федерация автовладельцев подчёркивает, что многие транспортные комиссии не работают в регионах. Те люди, чья работа связана с вождением автомобиля, могут лишиться её из-за сложностей с продлением срока действия документа. В федерации подчеркнули, что в текущей ситуации направлять людей за медицинской справкой — значит «подвергать их необоснованному риску», сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в ГИБДД временно отказались от наказания автовладельцев, нарушивших сроки регистрации транспортных средств. Госавтоинспекция перешла на особый режим работы. Госуслуги по регистрации, приёму экзаменов на права и выдачи водительских удостоверений будет предоставляться исключительно по предварительной записи через Единый портал государственных услуг.

Инспекторам временно запрещено направлять правонарушителей в подразделения ГИБДД, если должностное лицо имеет полномочия решить вопрос о санкциях на месте нарушения. Также сотрудникам ГИБДД рекомендовали не приглашать автовладельцев в служебные автомобили для составления протокола или в помещения стационарных постов ДПС.