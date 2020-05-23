Автомобильное движение возле Альфа-Банка в Москве открыли

Представитель московской Госавтоинспекции сообщил о состоянии дорожного движения в районе отделения Альфа-Банка, в котором преступник захватил заложников. По его словам, в зоне ЧП открыли проезд для машин.
Автомобилям разрешили ездить от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка по Верхней Сыромятнической улице,
Ранее появилась информация, что на отделение напал мужчина в униформе сервиса Delivery Club. Сначала он намеревался ограбить банк, захватил несколько человек в заложники и угрожал взорвать здание.
Позднее злоумышленник передал полицейским записку, в которой написал, что ему «нужна правда», а затем потребовал встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Как писал NEWS.ru, пострадавших в результате инцидента нет. Четыре человека смогли покинуть отделение через чёрный ход, само здание пришлось брать штурмом. Захватчик задержан и будет направлен на экспертизу.
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