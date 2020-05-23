Автомобильное движение возле Альфа-Банка в Москве открыли

https://static.news.ru/photo/dc918f82-9d00-11ea-8377-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Представитель московской Госавтоинспекции сообщил о состоянии дорожного движения в районе отделения Альфа-Банка, в котором преступник захватил заложников. По его словам, в зоне ЧП открыли проезд для машин.

Автомобилям разрешили ездить от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка по Верхней Сыромятнической улице, передаёт РИА Новости. Движение на этой территории полностью свободное.

Ранее появилась информация, что на отделение напал мужчина в униформе сервиса Delivery Club. Сначала он намеревался ограбить банк, захватил несколько человек в заложники и угрожал взорвать здание.

Позднее злоумышленник передал полицейским записку, в которой написал, что ему «нужна правда», а затем потребовал встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Как писал NEWS.ru, пострадавших в результате инцидента нет. Четыре человека смогли покинуть отделение через чёрный ход, само здание пришлось брать штурмом. Захватчик задержан и будет направлен на экспертизу.