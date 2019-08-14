https://static.news.ru/photo/562570a6-be64-11e9-9af1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Разрыв между депутатами и населением достиг своего предела. Об этом заявил президент Федерация автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, комментируя планы Госдумы ввести запрет на эксплуатацию в РФ старых машин. По его словам, причин для реализации такого законопроекта он не видит.

Такое ощущение, что депутаты даже перестали выглядывать из окон своих регулярно обновляемых и недешёвых автомобилей. Какие машины они хотят запретить? А что делать людям, которые не могу купить новый автомобиль? — заявил он в в беседе с « URA.RU ».

Он добавил, что многие старые машины во многом лучше и надёжнее современных моделей. По его словам, возраст автомобиля никак не связан с его опасностью для окружающих.

Если государство хочет запретить старые машины, то пусть выдаст новые. — резюмировал он.

Ранее думский комитет по промышленности внёс предложение о запрете эксплуатации транспорта, достигшего определённого «возраста». Рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг, писал News.ru.