Автоэксперт рассказал об особенностях стиля вождения в заморозки

Председатель координационного совета Федерации автовладельцев Сергей Канаев рассказал, как надо водить машину в наступающие заморозки. Автоэксперт в интервью радио Sputnik посоветовал водителям в осенне-зимний период сменить стиль вождения.

У вас уже не получится повернуть в том месте, где вы хотели, или остановиться так быстро, как это было летом, потому что сцепление с дорогой падает. Вовремя показанный поворот, не резкое, а плавное торможение сберегут не только ваши нервы и ваш автомобиль, но и помогут окружающим, им будет легче ориентироваться на дороге, — рассказал председатель Национального общественного центра безопасности движения.

Водители при наступлении первых заморозков, отметил Канаев, зачастую забывают, что машина уже не может так быстро маневрировать как летом.

Водитель и пешеход должны быть внимательны. Всегда лучше снизить скорость, даже если вы не видите никого на пешеходном переходе, — посоветовал эксперт.

Также необходимо подготовить сам автомобиль к холодам. Для этого нужно проверить уровень всех жидкостей и, конечно, сменить резину.

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