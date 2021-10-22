Автоэксперт рассказал, как завести машину в мороз

Чтобы запустить бензиновый двигатель автомобиля в мороз, главное — не прокручивать стартёр дольше десяти секунд за раз. Затем стоит недолго прогреть машину на холостом ходу и начать двигаться постепенно, с минимальной нагрузкой в течение нескольких минут. Об этом рассказал изданию «Народные Новости» технический директор сети автосалонов Максим Рязанов.

Как мы поняли, распространёнными причинами того, что автомобиль не заводится при минусовых температурах, являются: плохой контакт клемм и аккумулятора, выход из строя свечей зажигания или стартёра, проблемы в системе зажигания, вязкое моторное масло, нарушения в подаче топлива, а также бензин низкого качества, — сообщил он.

Рязанов добавил, что несмотря на рекомендацию прогревать автомобиль, без её соблюдения ничего страшного не произойдёт. Что касается подогрева двигателя горелкой, этого нельзя делать на машине с пластиковым поддоном.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто посоветовал менять летние шины на зимние. Ночью синоптики обещают температуру ниже нуля, а значит, по утрам возможен гололёд.