Россиянам напомнили о подготовке автомобилей к зимнему сезону

Перед зимним сезоном российским автомобилистам необходимо выполнить стандартный набор процедур по подготовке машины к заморозкам, рассказал NEWS.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. Он отметил, что уже можно менять летние шины на зимние, так как ночью синоптики обещают температуру ниже нуля, а значит, по утрам возможен гололёд.

Самое главное — это замена шин, можно уже собираться и отправляться на шиномонтаж. Остальные советы обычные: проверить жидкость в бачке для стеклоомывателя. Если вода, то добавить в неё незамерзайку и каким-то образом слить или вылить на стекло, потому что сейчас уже заморозки, вода может просто замёрзнуть и всё, система работать не будет, а она очень нужна, — подчеркнул собеседник.

Спикер добавил, что лишним не будет проверить аккумулятор, поменять «дворники», а если подошёл срок — привести в порядок тормозную систему, заменить моторное масло.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев назвал несколько способов для водителей сэкономить бензин и деньги. По его словам, в первую очередь необходимо избегать резких торможений и ускорений. Он добавил, что езда становится экономной, если двигаться на минимальных оборотах двигателя. Для этого надо использовать повышенные передачи.