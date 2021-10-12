Автоэксперт рассказал, как победить пьянство за рулём

Ужесточение наказания для нетрезвых водителей не снизит число пьяных ДТП, поскольку санкции и штрафы являются профилактической мерой для трезвого человека, а садящийся за руль пьяным не соображает, что он делает, заявил NEWS.ru президент «Коллегии правовой защиты» Виктор Травин. По его словам, побороть проблему с ДТП в состоянии опьянения можно, лишь подняв сознательность гражданского общества, когда на нетрезвых граждан, садящихся за руль, будут обращать внимание сами люди.

Любые санкции, штрафы, лишение права управления и реальный тюремный срок — это всё профилактические меры. Чтобы человек понимал, что если он совершит такое правонарушение или хуже того, преступление, то будет наказан. Но представьте себе, садится человек за баранку нетрезвый. Он соображает, что он делает? Он может оценить, какие последствия будут? Если он пьяный, то он ничего не соображает. Какая это профилактическая мера для него? Да никакая. Он не понимает, какие последствия возможны. Поэтому профилактика — для трезвого человека, не для пьяного, — рассказал Травин.

Он подчеркнул, что автолюбители не рассуждают так, что раз «вчера за пьянку могли дать три года, а с сегодняшнего дня дадут пять», то теперь нетрезвым они садиться за руль не будут. По его словам, всякое ужесточение наказания за пьяное вождение или пьяное ДТП не действует на психологию водителей, потому что они не мыслят в такой парадигме.

Травин обратил внимание на несовершенство определения состояния опьянения автомобилистов. Он считает, что необходимо научиться освидетельствовать водителей, прежде чем вводить суровую ответственность или ужесточать имеющуюся.

К сожалению, у нас не выясняется, в каком состоянии находится водитель, в трезвом или в нетрезвом. У нас выясняется, сколько в выдыхаемом воздухе у водителя содержания паров алкоголя. Они ещё не свидетельствуют о том, что водитель пьяный, — рассказал правозащитник.

Он напомнил, что освидетельствование показывает, сколько у водителя в организме миллиграммов этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха. Если этот показатель равен 0,16 мг этилового спирта, тогда человек считается трезвым, а если на одну сотую мг больше, то уже пьяный.

Это же смешно. У нас не выясняется клиническая картина: ровно ли идёт, хорошо ли соображает, не нарушена ли координация движений, принимает ли водитель правильные решения в экстренных ситуациях, не утратил ли он способность критически мыслить, — добавил Травин.

Правозащитник считает, что побороть ситуацию с нетрезвыми водителями на дорогах и, как следствие, с пьяными ДТП можно, подняв гражданское общество, как в Европе и на Западе. Сотрудников полиции к каждому водителю не приставишь, а граждан можно приставить. Травин пояснил, что пьяного, который пытается сесть за руль, выходя из ресторана, нужно остановить, указать ему, что он совершает правонарушение.

Если вы хрупкая барышня, боитесь связываться, позвоните в полицию. Если вы спортсмен, сами знаете, что делать, подсказывать не буду. Если вы хороший психолог, подойдите, объясните человеку, что он совершает преступление. Поговорите с ним, да вариантов много, но это должны делать мы, — отметил правозащитник

По его словам, каждое утро по телевидению должна идти социальная реклама, указывающая на эту проблему.

Чтобы пьяная рожа [в рекламе], пока я пью кофе перед работой, говорила мне: «Я сейчас еду убивать твоих детей». Чтобы у меня чашка кофе выпадала из рук, и чтобы я понял, что я сейчас не дам своему вечно пьяному соседу сесть за руль, — подчеркнул Травин.

Президент «Коллеги правовой защиты» отметил, что смертность на российских дорогах в ДТП с участием нетрезвых водителей снизилась из-за того, что во время пандемии люди потеряли работу и стали меньше ездить за рулём.

Почему сейчас стало снижение, потому что во время пандемии многие потеряли работу, им ездить некуда. Многие потеряли заработки, им ездить не на что. Многие сидят и пьют дома, никуда не вылезая, потому что пандемия. И глупо говорить о том, что снизилось количество пьяных за рулём, потому что это заслуга ГИБДД. Нет, это заслуга коронавируса, — резюмировал правозащитник.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отдал распоряжение ведомствам разработать введение уголовной ответственности для пьяных водителей вплоть до пожизненного лишения прав. Минюст, Минздрав и МВД должны представить свои предложения до конца следующего месяца.