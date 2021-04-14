Автоэксперт назвал топ-5 надёжных машин за 400 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/58ace146-9d11-11eb-b6e6-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин дал совет россиянам по покупке подержанных автомобилей. В беседе с NEWS.ru он назвал пять самых надёжных машин за 400 тысяч рублей.

На первое место рейтинга Субботин поставил Volkswagen Polo или Polo Sedan. Этот автомобиль очень схож со Skoda Rapid, которую эксперт поставил на второе место. На третьем месте расположились «корейцы» — Kia Rio и Hyundai Solaris. Специалист подчеркнул, что на вторичном рынке можно найти экземпляры в хорошем состоянии. Он также посоветовал рассмотреть продукцию компании Renault.

У них очень надёжный Renault Largus, но он может быть чуть подороже, так как всё время находится «в ходу». В последнюю очередь я бы посоветовал Renault Logan — тоже очень надёжный седан, — рассказал Субботин.

В рейтинге нет японских автомобилей. Они обладают высокой надёжностью, но не вписываются в этот бюджет. Всё, что представлено на рынке за 400 тысяч, будет гораздо старше «немцев», «корейцев» и «французов», кроме того, пробег у японских автомобилей будет выше, добавил специалист.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал NEWS.ru, как распознать перекупщиков автомобилей. Чаще всего эти люди не вписывают себя в ПТС, Если же такой продавец «засветился» на бумаге, то у него предельно короткий период владения транспортным средством. Также перекупщика легко определить при продаже машины. Он начинает сбивать ценник по любым пустякам, иногда такие покупатели даже не осматривают автомобиль, поскольку их главная цель — сбросить цену, отметил Ломанов.