Автоэксперт рассказал, как распознать перекупщика

https://static.news.ru/photo/bc87f7ca-93c3-11eb-960a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Перекупов» с каждым годом становится всё меньше, однако по-прежнему остаётся риск приобрести «ведро с болтами» под видом хорошо сохранившейся машины. Об этом NEWS.ru рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

По его словам, перекупщика легче всего определить по документам — зачастую они не вписывают себя в ПТС. Если же недобросовестный продавец всё же «засветился» на бумаге, должен насторожить предельно короткий период владения автомобилем.

Если человек только купил автомобиль и через три недели его продаёт, сразу становится понятно, что машина была куплена не для личного пользования, а для того, чтобы её втюхать подороже. Андрей Ломанов автоэксперт автоэксперт

В объявлении от «перекупов» часто встречаются авто в «идеальном» состоянии — внешне к ним трудно придраться. Однако, как отметил Ломанов, по нескольким вопросам можно определить, что за красивой обёрткой спрятан хлам со скрученным в несколько раз пробегом.

Перекупщика легко определить и при продаже машины — они начинают сбивать ценник по любым пустякам, а иногда и вовсе даже не осматривают автомобиль.

У «перекупа» задача не машину купить, а цену сбросить. Первые пять вопросов он задаёт по автомобилю, а дальше: «сколько готовы уступить?». И ещё начинает опускать цену из-за каких-то царапин, грязного салона, неприятных звуков, которые могут идти из-под капота, — добавил автоэксперт.

По мнению Ломанова, присутствие перекупщиков на авторынке через несколько лет сведётся к минимуму. Во-первых, на приведение автомобиля в порядок зачастую уходит больше денег, чем можно поиметь с его продажи. И, во-вторых, всё популярнее становятся электронные базы данных, по которым можно «пробить» машину.

«Перекупы» сильно отстают от реалий. Пройдёт три-четыре года, и бизнес перекупщиков станет незаметным. А сейчас лучше не рисковать и покупать машину у конечного владельца, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.