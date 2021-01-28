Автоэксперт назвал типичные ошибки при запуске двигателя на морозе

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Тёплая погода в Москве и Подмосковье в ближайшие дни должна смениться морозом. В этих условиях автомобилистам нужно с особой внимательностью относиться к запуску двигателя машины, заявил автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

Недавно наблюдал такой случай — водитель автомобиля с восклицательным знаком на стекле, то есть начинающий автолюбитель, садится в машину и начинает крутить стартером, причём долго, хотя никаких вспышек двигатель не производит. Таким образом садится аккумулятор. Никогда таких ошибок допускать не стоит. Обязательно нужно при первом запуске включить свет, все электронные помощники, такие как аварийная сигнализация, чтобы дать аккумуляторной батарее «взбодриться». И самое главное — ни в коем случае не крутить стартер слишком долго, — поделился опытом с «Радио 1» эксперт.

Мартыненко отметил, что необходимо правильно «прикуривать» автомобиль (то есть, заводить транспортное средство с помощью другого авто). Значительное число водителей подключают аккумулятор «донорской» машины напрямую проводами к своему, что недопустимо.

Нужно соблюсти одно правило. «Плюс» с «плюсом» мы соединяем напрямую. А вот «массу», то есть чёрный провод, подключаем к «донору» напрямую и соединяем с «массой» не аккумулятора, а двигателя автомобиля, который нам необходимо завести. Как правило, у двигателя есть крюк для буксировки на станцию технического обслуживания, и за этот крюк клещами цепляем минусовой чёрный провод, — рассказал автоэксперт.

Мартыненко предупредил, что аккумулятор может просто рассыпаться, если подключать батареи напрямую на морозе. Специалист подчеркнул, что готовить авто к зимней эксплуатации нужно осенью. Следует выбрать текучее моторное масло и тщательно проверять аккумулятор.

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