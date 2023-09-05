Автоэксперт назвал самые популярные марки машин в России Автоэксперт Зенкевич назвал LADA и Chery самыми популярными марками машин в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На российском рынке отмечается рост продаж легковых автомобилей, рассказал NEWS.ru автоэксперт, ведущий рубрики «Утро России» Иван Зенкевич. По его словам, самой популярной маркой у россиян является отечественная LADA, также спросом пользуются китайские машины.

Рост продаж автомобилей вполне логичен. Отечественная марка LADA остается лидером, потому что ее все знают, и она доступнее, чем другие автомобили. Также нишу заполонили китайские машины благодаря их разнообразию. Из наиболее известных Chery, Geely, Haval. Но дешевле LADA пока ничего нет и не будет в ближайшее время, – рассказал Зенкевич.

Автоэксперт отметил, что за последний год параллельный импорт создал очень хороший стимул и заполнил потребности населения на 85%. При этом интерес к европейским машинам у россиян также сохраняется.

Интерес к европейским машинам у россиян не падает, а только растет, это связано с закрепившейся мыслю о высоком качестве зарубежных марок автомобилей. Сейчас люди предпочитают покупать машины не на 3-5 лет, как это было еще пару лет назад, а на 6-7 лет. Так как сейчас нет такого выбора на рынке, как хотелось бы, либо на приоритетную модель стоит сверхцена. Китайские машины до сих пор не так популярны, как европейские, им не так доверяют, хотя зря, – добавил Зенкевич.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что китайские автомобили будут востребованы в России по причине разнообразия, у этих машин нет проблем с реализацией. По его мнению, JAECOO J7 сможет потягаться с «Москвичом» по цене и сервису. Зенкевич отметил, что россияне соскучились по новым автомобилям.