Автоэксперт назвал признаки готовящегося угона автомобиля

https://static.news.ru/photo/88d4abd0-b9ad-11ea-8d7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует несколько признаков, по которым можно понять, что машиной заинтересовались автоугонщики. Первый из них — подозрительные телефонные звонки, рассказал эксперт журнала «За рулём» Кирилл Милешкин.

Злоумышленники могут найти контакты через различные базы и прозвонить владельцев машин, чтобы выяснить, как защищён автомобиль. Если хозяин машины выставил её на продажу, задача преступников даже упрощается. Злоумышленники могут использовать и «фейковые» просьбы о помощи.

Ни в коем случае не призываем игнорировать просьбы о помощи! Только не теряйте голову, бросаясь помогать незнакомцу. Оставленная без присмотра машина — лёгкая добыча, ради которой, возможно, и затеян спектакль. Сначала заглушите двигатель, закройте окна, поставьте на сигнализацию и только после этого помогайте незнакомцу, — предупредил эксперт.

Ещё один «симптом» готовящегося угона — нестандартное срабатывание сигнализации, особенно повторяющееся. Конечно, чаще ложные срабатывания вызваны «глюками» техники, но всё же стоит насторожиться, советует Милешкин.

Другой повод обратить внимание — незапертая машина. Если владелец точно помнит, что закрыл её, возможно, преступников спугнули с места преступления, но они могут вернуться. О том же говорят метки на машине? Чтобы понять, часто ли владелец подходит к своему автомобилю, угонщики могут подсунуть брошюры под дворники, положить на капот ветку и так далее.

И, наконец, достаточно очевидный признак — следы вмешательства.

Отогнутый подкрылок подсказывает о поисках подступов в подкапотное пространство с дополнительными замками. За пластиком колёсной арки часто имеется доступ к его тросикам. О том же свидетельствуют повреждённые личинки замков. А прорези в неожиданных местах — отнюдь не выходка хулиганов, а попытка добраться до электронных блоков, — рассказал эксперт.

По статистике МВД, при угоне преступники чаще всего взламывают двери и замки зажигания с помощью механических «проворотов». А еще могут разбить стекло, чтобы попасть в салон. Двигатель заводят дубликатом ключа. Часто используют и специальные радиоэлектронные средства, которые позволяют открыть двери, завести мотор и заблокировать противоугонную систему.

Как писал NEWS.ru ранее, у обладателя титулов чемпиона мира, Европы и России по дзюдо и самбо, 35-летнего Алексея Леденёва бывший домработник забрал два автомобиля и исчез. 53-летний Игорь Викторович работал в доме дзюдоиста на Рублёвке три года, был водителем для Алексея и его семьи, выполнял различные поручения.