Альтернативой постоянной замене летних шин на зимнюю «шиповку» и наоборот является «всесезонка», заявил NEWS.ru автоэксперт Петр Шкуматов. Таким образом он прокомментировал запрет в России использования машин с летней резиной зимой, а зимней — летом.
Если говорить о всесезонке, то такая резина вполне допускает использование как зимой, так и летом, тормозной путь у таких шин чуть больше, чем у специализированных. На «шиповках» летом тормозной путь больше, и она изнашивается быстрее, за один год. То есть на новых шинах можно проехать зиму и лето. Потом менять. Поэтому такие водители сами себя наказывают рублем. Гораздо правильнее купить б/у колеса на лето или ездить на «всесезонке», — рассказал Шкуматов.
Ранее российское правительство приняло постановление, запрещающее езду на автомобилях с зимними шинами летом.
Член Союза автосервисов России Антон Наумов ранее сообщил NEWS.ru, что шины европейских брендов, которые остановили свои заводы в России и чья продукция ввозится по параллельному импорту, подорожали за год вдвое. Стоимость шин среднеценового сегмента «В» выросла на 30%.