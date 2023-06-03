Если говорить о всесезонке, то такая резина вполне допускает использование как зимой, так и летом, тормозной путь у таких шин чуть больше, чем у специализированных. На «шиповках» летом тормозной путь больше, и она изнашивается быстрее, за один год. То есть на новых шинах можно проехать зиму и лето. Потом менять. Поэтому такие водители сами себя наказывают рублем. Гораздо правильнее купить б/у колеса на лето или ездить на «всесезонке», — рассказал Шкуматов.