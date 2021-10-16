Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

Семь российских туристов пострадали в результате аварии в турецкой Анталье. Автобус, перевозивший путешественников, съехал с трассы и перевернулся во время дождя. Об этом сообщает Hurriyet.
ДТП
Восемь человек — семеро россиян и один местный гид — были доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
В августе в этом же районе автобус с российскими туристами попал в ДТП, погибли три человека, ещё 16 человек получили ранения. Тогда транспортное средство врезалось в бетонное ограждение, после чего перевернулось. По данным турецкой полиции, водитель автобуса не справился с управлением.