Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

Семь российских туристов пострадали в результате аварии в турецкой Анталье. Автобус, перевозивший путешественников, съехал с трассы и перевернулся во время дождя. Об этом сообщает Hurriyet.

ДТП произошло около 08:00 в районе Манавгат провинции Анталья. Во время дождя водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В результате на повороте автобус занесло, он съехал с трассы и перевернулся. Сообщается, что двери транспортного средства заклинило и пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло. О произошедшем в оперативные службы сообщили очевидцы события. На место вскоре прибыли полиция, скорая помощь и пожарные.

Восемь человек — семеро россиян и один местный гид — были доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В августе в этом же районе автобус с российскими туристами попал в ДТП, погибли три человека, ещё 16 человек получили ранения. Тогда транспортное средство врезалось в бетонное ограждение, после чего перевернулось. По данным турецкой полиции, водитель автобуса не справился с управлением.