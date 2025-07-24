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24 июля 2025 в 09:21

Авокадо плюс помидоры: завтрак мечты за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите вкусный, красивый и полезный завтрак, который займет не больше 10 минут? Тост с авокадо и помидорами — это идеальное утро на тарелке: хрустящий хлеб, нежный крем из спелого авокадо, сочные помидоры и легкая кислинка лайма. Такая комбинация не только радует глаз, но и заряжает энергией на весь день.

Рецепт простой и подойдет даже тем, кто готовит по утрам с закрытыми глазами. Начните день с чашки кофе и этих тостов — и настроение будет на высоте.

Ингредиенты на 2 порции

  • Хлеб для тостов — 4 ломтика
  • Авокадо (лучше хаас) — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Лайм — 0,5 шт.
  • Петрушка — 4 веточки
  • Оливковое масло extra virgin — 1 ст. л.
  • Соль и черный перец — по вкусу
  • Перепелиные яйца — 4 шт. (для украшения, по желанию)

Как приготовить тост с авокадо и помидорами

1. Подготовьте продукты

Для этого рецепта важно качество. Авокадо должно быть мягким, а помидоры — сладкими и сочными. Если авокадо неспелое, заверните его в ткань и оставьте в темном месте — через пару дней он дозреет.

2. Сделайте крем из авокадо

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и выньте мякоть ложкой. Разомните вилкой до состояния пюре — можно оставить кусочки, если любите текстуру. Добавьте соль, перец, сок лайма и оливковое масло. Лайм придаст свежесть и не даст пюре потемнеть.

3. Добавьте помидоры

Помидор разрежьте, удалите семечки и нарежьте мелкими кубиками. Можно добавить их свежими или слегка обжарить для сладости. Смешайте с авокадо.

4. Зелень

Петрушку мелко нарежьте и тоже вмешайте в смесь. Не добивайтесь полной однородности — пусть остаются небольшие кусочки.

5. Хлеб

Обжарьте ломтики хлеба в тостере, на сухой сковороде или в духовке до хруста. Это важно: теплый, хрустящий хлеб идеально сочетается с мягким кремом.

6. Сборка

На теплый тост щедро выложите начинку. По желанию украсьте перепелиными яйцами, редисом, базиликом, микрозеленью или сыром фета. Если хотите посытнее — добавьте яйцо пашот или ломтик слабосоленого лосося.

Совет: чтобы сэкономить время утром, начинку можно подготовить вечером — и убрать в холодильник в герметичном контейнере.

Подавайте тосты сразу, пока хлеб теплый и хрустящий. Этот завтрак не только вкусный, но и фотогеничный — попробуйте и убедитесь сами.

Когда не знаешь, чем накормить семью, я всегда варю суп с фрикадельками и вермишелью. Он не требует много времени, получается сытным, ароматным, и его точно доедят без напоминаний.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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