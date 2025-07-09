Фрикадельки идут в ход: суп для всей семьи — вкусно и просто

Фрикадельки идут в ход: суп для всей семьи — вкусно и просто

Когда не знаешь, чем накормить семью, я всегда варю суп с фрикадельками и вермишелью. Он не требует много времени, получается сытным, ароматным, и его точно доедят без напоминаний.

Ингредиенты:

свиной фарш — 230 г;

вермишель — 100 г;

картофель — 5 шт.;

морковь — 0,5 шт.;

лук — 1 шт.;

растительное масло — 60 мл;

сушеная петрушка — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.;

черный молотый перец и соль — по вкусу;

вода — 1,7 л.

Сначала варю картошку, параллельно жарю морковку с луком и леплю мини-фрикадельки. Как только картофель готов, опускаю туда мясные шарики, добавляю зажарку и вермишель. Через пару минут кладу зелень, лавровый лист и даю супу немного настояться. Получается тот самый «домашний» вкус, который любят и взрослые, и дети.

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.