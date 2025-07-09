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09 июля 2025 в 15:48

Фрикадельки идут в ход: суп для всей семьи — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда не знаешь, чем накормить семью, я всегда варю суп с фрикадельками и вермишелью. Он не требует много времени, получается сытным, ароматным, и его точно доедят без напоминаний.

Ингредиенты:

  • свиной фарш — 230 г;
  • вермишель — 100 г;
  • картофель — 5 шт.;
  • морковь — 0,5 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • растительное масло — 60 мл;
  • сушеная петрушка — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • черный молотый перец и соль — по вкусу;
  • вода — 1,7 л.

Сначала варю картошку, параллельно жарю морковку с луком и леплю мини-фрикадельки. Как только картофель готов, опускаю туда мясные шарики, добавляю зажарку и вермишель. Через пару минут кладу зелень, лавровый лист и даю супу немного настояться. Получается тот самый «домашний» вкус, который любят и взрослые, и дети.

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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