Авиавласти России решат проблему влёта самолётов из ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что авиационные власти напряжённо работают для разрешения проблемы с отказом на влёт в воздушное пространство страны европейских самолётов, идущих в обход территории Белоруссии. Проблему планируется решить в ближайшее время. Его слова приводит ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что на текущий день авиавласти работают в усиленном режиме, пытаясь разрешить эту проблему.
Ситуация экстраординарная. Конечно, мы хотели бы, чтобы подобных ситуаций не возникало, — сказал Песков.
23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Это произошло после сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали. Позже в Кремле заявили, что «ни одно российское ведомство или служба» не имеют отношения к посадке самолёта в Минске.