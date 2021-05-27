Авиавласти России решат проблему влёта самолётов из ЕС

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Высокая цена на транспортировку туристических групп была сильным сдерживающим фактором для посещения Сахалина. Теперь с появлением чартеров остров может стать главным туристическим местом в России. Об этом «Народным новостям» рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.

По словам специалиста, раньше можно было купить индивидуальный дешёвый билет на Дальний Восток, но для туристических групп не было возможности приобрести билеты по выгодной цене. То, что для многих было...